Wall Street: Dj va in positivo (+0,07%), Zoom e Tesla (+8%) spingono Nasdaq

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 lug - Il Dow Jones Industrial Average ha cancellato le perdite di oggi, grazie soprattutto al buon andamento dei titoli Microsoft (+3%), Visa (+1,7%) e Apple (+1,2%), in un inizio di settimana caratterizzato da notizie positive sul fronte dei candidati vaccini contro il coronavirus, ma segnata dai nuovi record di casi in molte aree degli Stati Uniti, che hanno spinto il presidente Donald Trump a rimettere in programma, da domani, la conferenza stampa quotidiana sulla gestione della crisi. Pfizer (+0,68%) ha comunicato altri dati positivi sul candidato vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme a BioNTech (+1,6%); poi, e' stata l'Universita' di Oxford a comunicare che il suo candidato vaccino, sviluppato insieme ad AstraZeneca (-4,17%), sembra sicuro e in grado di stimolare una risposta del sistema immunitario, secondo i dati preliminari. Il Nasdaq Composite rafforza i guadagni, grazie a Zoom e Tesla, che sono in rialzo di circa l'8%, e ad Amazon, in rialzo del 6,1% dopo che Goldman Sachs ha aumentato il suo price target a 3.800 dollari ad azione, il piu' alto a Wall Street. Gli investitori guardano gia' alle trimestrali di alcune 'big' del settore tech previste in settimana e al nuovo piano di aiuti per contrastare l'impatto della Covid-19 sull'economia

Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha detto che, domani, incontrera' i senatori repubblicani, insieme al capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, per parlare del nuovo piano. Mnuchin ha detto che le priorita' per il prossimo giro di aiuti sono "ragazzi, lavoro e vaccini" e che l'obiettivo e' ottenere una legge entro la fine del mese. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones guadagna 19,46 punti, lo 0,07%; lo S&P 500 guadagna 19 punti, lo 0,59%; il Nasdaq e' in rialzo di 195,60 punti, l'1,86%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,57% a 40,82 dollari al barile. Euro stabile a 1,143 dollari. Future di oro e argento in rialzo, con l'argento che ha chiuso la giornata ai massimi in quasi quattro anni a 20,192 dollari all'oncia; oro scambiato a 1.817,40 dollari all'oncia.

