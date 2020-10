Wall Street: Dj riduce i cali (-0,95%), Alphabet unica Big Tech in positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 ott - Seduta in calo a Wall Street, che vive una settimana difficile a causa della rottura delle trattative tra repubblicani e democratici per un nuovo piano di stimoli, dei nuovi record di casi di coronavirus e di una serie di trimestrali che ha lanciato ombre sui prossimi mesi. Gli investitori ora aspettano con ansia anche le elezioni presidenziali: secondo la media nazionale dei sondaggi fatta da RealClearPolitics, Joe Biden ha un vantaggio di oltre 7 punti percentuali sul presidente Donald Trump; i democratici potrebbero poi strappare il controllo del Senato ai repubblicani, conservando la maggioranza alla Camera. Molti investitori si augurano una schiacciante vittoria dei democratici, perche' consentirebbe di evitare polemiche sul voto e di veder velocemente approvato un nuovo piano di stimoli economici.

Anche a causa del coronavirus, registrato un numero record di voti anticipati, di persona o via posta: oltre 80 milioni di persone hanno gia' votato; nel 2016, i votanti furono in tutto 138,9 milioni. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones perde 252,88 punti, lo 0,95%, lo S&P 500 cede 42,43 punti, l'1,28%, il Nasdaq scende di 245,75 punti, il 2,2%. Il petrolio cede l'1,96% a 35,46 dollari al barile, dopo i pesanti cali gia' registrati ieri e mercoledi'. Per la settimana, il Dow e' in calo di quasi il 7%, lo S&P 500 di quasi il 6%, e viaggiano verso la peggiore settimana da marzo; il Nasdaq sta cedendo oltre il 5% e, a sua volta, si avvia verso la peggiore performance settimanale da marzo.

Male i titoli tech: Twitter cede il 20%, Facebook il 5,7%, Netflix il 5%, Apple il 4,8%, Amazon il 4,4%; Alphabet, invece, guadagna il 4,5%. Tra gli altri titoli, Exxon Mobil Corp., dopo il terzo trimestre consecutivo in perdita (680 milioni di dollari), cede il 2,3%; ieri, ha annunciato che tagliera' il 15% della sua forza lavoro nel mondo nei prossimi due anni.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 30-10-20 17:25:03 (0611) 5 NNNN