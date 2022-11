Wall Street: Dj passa in positivo, restano in rosso S&P (-0,44%) e Nasdaq (-0,9%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 nov - Il Dow Jones e' passato in positivo a Wall Street, mentre restano sotto la parita' il Nasdaq Composite e lo S&P 500. A incidere sono ancora le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Ieri, gli indici avevano registrato un rialzo, passando tutti in positivo, dopo il comunicato con cui la Fed annunciava, come atteso, un rialzo dei tassi d'interesse di 75 punti base al 3,75-4%, facendo poi capire che potrebbe ora rallentare il passo. Powell, pero', e' stato in conferenza stampa piu' aggressivo delle attese, facendo crollare gli indici: il presidente della Fed ha detto che i dati sull'inflazione "ancora una volta sono stati piu' alti delle attese" e che sara' necessario portare i tassi "a un livello piu' alto di quanto previsto" a settembre. Powell ha detto che un rallentamento dei tassi "e' possibile a dicembre o a febbraio", ma che "nulla e' stato deciso", sottolineando poi di non credere che i rialzi, finora, siano stati eccessivi.

"Piu' importante della velocita' dei rialzi e' il livello a cui portare i tassi", ha aggiunto Powell ribadendo che la politica restrittiva sara' necessaria "per un po'" perche' "c'e' molto da fare" prima di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, ha detto che e' "molto prematuro" pensare a quando fermare il rialzo dei tassi. Sull'azionario, Restaurant Brands guadagna l'1,6%: la proprietaria delle catene di fast-food Burger King, Tim Hortons e Popeyes ha registrato un aumento dei ricavi del 14% nel terzo trimestre, contro attese per un +8,3%. Il titolo di Under Armour guadagna il 12% dopo che la societa' di abbigliamento sportivo ha registrato utili sopra le attese su ricavi in linea con il consensus; Under Armour ha pero' tagliato le previsioni per l'intero anno, a causa dell'aumento dei costi e dell'apprezzamento del dollaro. Scende del 3,8% il titolo di Peloton, dopo una perdita trimestrale superiore alle attese, su ricavi poco inferiori alle previsioni degli analisti; inoltre, la societa' di attrezzature sportive ha pubblicato una guidance per il trimestre natalizio inferiore alle attese. Calo del 3,1% per il titolo di Moderna, dopo un utile trimestrale di 2,53 dollari per azione, contro i 3,29 dollari attesi dagli esperti; la societa' biofarmaceutica ha poi tagliato le previsioni sulle vendite annuali del suo vaccino contro il coronavirus. Qualcomm cede il 7,7% ed e' tra i peggiori sullo S&P 500, dopo un outlook sui ricavi piu' debole delle previsioni, a causa del calo delle consegne di smartphone, dopo ricavi e utili trimestrali in linea con le attese. Male anche Kellogg, che cede il 6,4% dopo un aumento delle vendite del 13% e dell'utile del 4% a 466 milioni di dollari nel terzo trimestre. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones sale di 16,72 punti (+0,05%), lo S&P 500 perde 16,71 punti (-0,44%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 96,65 punti (-0,92%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,28% a 88,85 dollari al barile.



