Wall Street: Dj in positivo (+0,17%) con Powell, bene il settore tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 set - Seduta volatile a Wall Street, con i tre maggior indici ora in territorio positivo. Nike (+2,4%), Procter & Gamble (+1,5%) e Microsoft (+1,4%) hanno permesso al Dow Jones di cancellare le perdite, mentre Twitter (+5,6%) e Amazon (+4,3%) trascinano lo S&P 500. Sul Nasdaq, bene Zoom (+4,7%) e Facebook (+4,3%). Apple si aggira intorno alla parita', Tesla perde il 4%. Gli investitori hanno seguito la testimonianza di Jerome Powell davanti a una commissione del Congresso statunitense: il presidente della Fed ha promesso di fare "tutto il possibile" per aiutare l'economia nazionale, ma ha chiesto un nuovo piano di aiuti al Congresso. All'audizione ha partecipato anche il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ha detto a sua volta che serve un altro piano di aiuti e che la Casa Bianca e' pronta a trovare un accordo bipartisan.

A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones guadagna 46,91 punti, lo 0,17%; lo S&P 500 e' in rialzo di 17,21 punti, lo 0,52%; il Nasdaq aggiunge 95,17 punti, lo 0,88%. Il petrolio Wti al Nymex, dopo il forte ribasso di ieri, guadagna lo 0,13% a 39,36 dollari al barile. Seconda seduta consecutiva in calo per l'oro, che ha perso lo 0,2% chiudendo a 1.907,60 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,48% a 1,1716 dollari.

