Wall Street: Dj allunga il passo (+0,9%), il Nasdaq riduce le perdite (-0,4%)

Apple (+1%) verso capitalizzazione da 2.000 miliardi $ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con il Dow Jones Industrial Average vicino ai massimi di giornata e il Nasdaq Composite che riduce le perdite. Le attenzioni restano sul piano di stimoli per l'economia statunitense: il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha detto alla Cnbc che il governo e' pronto a far ripartire il dialogo con i democratici sugli aiuti per contrastare gli effetti negativi del Covid-19 e a "mettere piu' soldi sul tavolo" per raggiungere un compromesso. "Il presidente e' determinato a spendere quanto necessario" ha detto. Secondo Mnuchin, l'amministrazione Trump e il Congresso potrebbero raggiungere un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti gia' nel corso di questa settimana, se i democratici si dimostreranno "ragionevoli". Tra i titoli da seguire c'e' Apple, che guadagna l'1,08% e si avvicina al traguardo di diventare la prima societa' con una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il DJIA guadagna 266,94 punti, lo 0,97%; lo S&P 500 sale di 4,99 punti, lo 0,15%; il Nasdaq Composite perde 44 punti, lo 0,40%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,28% a 42,16 dollari al barile. L'oro guadagna 11,70 dollari, lo 0,6%, e chiude a 2.039,70 dollari all'oncia. L'euro perde lo 0,31% e scende a 1,1751 dollari.

