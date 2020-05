Wall Street: Dj -1,2% in avvio su tensioni Usa-Cina, crollano compagnie aeree (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 mag - Wall Street ha aperto in ribasso dopo l'inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Nel weekend, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha detto che Washington ha le prove che la Cina ha volontariamente nascosto la reale portata dell'epidemia di coronavirus nel Paese a inizio anno. Venerdi, il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, aveva detto che la Cina sarebbe stata ritenuta responsabile per l'epidemia e, ancora prima, il presidente Donald Trump aveva detto che stava valutando se imporre nuovi dazi commerciali alla Cina per come ha gestito l'epidemia. Nel frattempo continua la diffusione del virus. Nel mondo, i casi sono oltre 3,5 milioni e i decessi almeno 247mila; mentre negli Usa, ci sono oltre 1,1 milioni di casi e almeno 67mila morti. Pesano i titoli delle compagnie aeree dopo che il miliardario Warren Buffett ha annunciato che la sua Berkshire Hathaway ha venduto le partecipazioni in Delta (-14,48% a 20,63 dollari), American (-13,25% a 9,23 dollari), United (-13,07% a 23,15 dollari) e Southwest (-8,93% a 26,60 dollari). Torna a calare il prezzo del petrolio dopo il recente rimbalzo. A pesare sono le preoccupazioni sull'eccessiva disponibilita' di greggio a causa della domanda in forte crisi e le tensioni commerciali Usa-Cina che potrebbero frenare la ripresa economica mondiale (nonostante in molti Paesi stia scattando in queste ore la cosiddetta 'fase 2'). Il contratto Wti a maggio lascia sul terreno il 2,68% a 19,25 dollari al barile. La scorsa settimana aveva aggiunto il 17%. Il Djia perde 280,20 punti, l'1,18%, a quota 23.443,49. L'S&P 500 scivola di 28,02 punti, lo 0,99%, a quota 2.804,72. Mentre il Nasdaq lascia sul terreno 56,76 punti, lo 0,67%, a quota 8.546,96.

