Wall Street: Dj +0,7%, ma verso settimana in calo per i tre maggiori indici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 apr - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street. La settimana si avvia verso una chiusura negativa, a causa dei nuovi timori sull'economia generati soprattutto da una Fed che si prospetta 'aggressiva'. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones sale di 239,74 punti (+0,69%), lo S&P 500 e' in rialzo di 3,59 punti (+0,08%), il Nasdaq perde 113,63 punti (-0,82%). Alla chiusura di ieri, lo S&P 500 era in calo dell'1%, il Nasdaq del 2,6%, il Dow Jones dello 0,7%; lo S&P e il Nasdaq interromperanno una serie di tre settimane positive di fila, mentre per il Dow sara' la seconda negativa consecutiva. Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,74% a 96,74 dollari al barile e si avvia a sua volta verso una settimana in calo. L'oro ha guadagnato 7,80 dollari, lo 0,4%, e ha chiuso a 1.945,60 dollari all'oncia, con un rialzo settimanale di circa l'1,1%. Euro in calo dello 0,1% a 1,1869 dollari. Bitcoin in ribasso dell'1,3% a 43.000 dollari.

Sull'azionario, Walmart sale dello 0,66% e tocca i massimi delle ultime 52 settimane, dopo aver deciso di alzare lo stipendio dei camionisti al primo anno che lavorano sulle tratte lunghe, che salira' a 95.000/110.000 dollari all'anno, a fronte degli 87.500 dollari di media previsti in precedenza. Un aumento deciso per attirare nuovi lavoratori, vista la carenza di camionisti. All'aumento degli stipendi si affianca un programma di formazione di 12 settimane per il personale che scarica merci e che potrebbe ora passare alla guida dei mezzi. I titoli di Apple e Microsoft perdono rispettivamente l'1% e lo 0,6%, quelli di Alphabet e Amazon scendono di quasi l'1,5%. Tra gli undici settori sullo S&P 500, il peggiore e' il tecnologico, in calo dello 0,9%. Il settore energetico e' il migliore, con un rialzo del 2,7%: in evidenza Occidental Petroleum, tra i migliori sullo S&P 500 con un rialzo del 6,3%.

