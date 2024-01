Wall Street: crollo Mobileye (-27%) pesa sul settore semiconduttori, male anche Intel (-0,75%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 gen - Il titolo di Mobileye Global perde il 27% e va verso la sua peggiore seduta a Wall Street. La societa' israeliana che produce tecnologia per le auto a guida autonoma ha rilasciato un warning sui ricavi del 2024, attesi nella forchetta tra 1,83 e 1,96 miliardi di dollari, contro le stime degli esperti fissate a 2,56 miliardi, secondo FactSet. Per il primo trimestre, prevede un calo dei ricavi del 50% rispetto a un anno prima. La notizia sta mettendo pressione su altri titoli del settore dei semiconduttori legati al mondo automotive: Analog Devices perde l'1,5%, NXP Semiconductors cede il 3,2%, STMicroelectronics e' in ribasso del 4% e Texas Instruments dell'1,5%. Anche il titolo di Intel (-0,75%) e' in sofferenza, dato che la societa' statunitense detiene ancora l'88% delle azioni di Mobileye, a poco piu' di un anno dallo spinoff.

