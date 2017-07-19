Wall Street: Chevron (+6,4%) guida rialzi compagnie petrolifere dopo blitz Usa in Venezuela

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 5 gen - I titoli delle compagnie petrolifere statunitensi sono in deciso rialzo nelle contrattazioni premercato a Wall Street, mentre gli investitori analizzano le conseguenze dell'operazione militare a sorpresa dell'amministrazione Trump in Venezuela.

Le azioni di Chevron salgono del 6,4% e quelle di Exxon Mobil del 3%. In rialzo del 5,5% ConocoPhillips, la societa' di esplorazione e produzione petrolifera, e dell'8,2% Slb, gigante dei servizi per i campi petroliferi. Il Venezuela e' uno dei membri fondatori dell'Opec, l'influente alleanza dei Paesi esportatori di petrolio, e detiene le piu' grandi riserve accertate di petrolio greggio al mondo, pari a 303 miliardi di barili, secondo l'Energy Information Administration statunitense, pari a circa il 17% delle riserve petrolifere globali. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli investimenti statunitensi nel settore energetico venezuelano sono ora un obiettivo fondamentale per la sua amministrazione. "Faremo intervenire le nostre grandi compagnie petrolifere statunitensi - le piu' grandi al mondo - che spenderanno miliardi di dollari e ripareranno le infrastrutture gravemente danneggiate, le infrastrutture petrolifere", ha dichiarato Trump."Cominciamo a fare soldi per il Paese", ha aggiunto. I prezzi del petrolio sono in rialzo: i future sul West Texas Intermediate statunitense con consegna a febbraio guadagnano lo 0,75% a 57,75 dollari al barile.

AAA-Pca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-01-26 14:09:24 (0304)ENE 5 NNNN