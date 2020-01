Wall Street: brinda al 2020 (Dj +0,7%) con ottimismo per accordo con Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 gen - Dopo aver toccato nuovi massimi intraday, gli indici su Wall Street proseguono la seduta inaugurale del 2020 in rialzo. I listini provano a prolungare il rally di fine 2019 innescato dall'annuncio di un'intesa commerciale preliminare tra gli Stati Uniti e la Cina. Ieri, il presidente Donald Trump ha dichiarato che il 15 gennaio le due superpotenze firmeranno l'accordo per la 'fase uno' dell'intesa commerciale alla Casa Bianca. 'Successivamente mi rechero' a Pechino dove inizieranno le trattative sulla seconda parte', ha detto Trump. Aiuta anche la mossa della Banca centrale cinese che ha annunciato nuove misure per stimolare l'economia. La People's Bank of China ha deciso ieri di ridurre il tasso di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie di 50 punti basi, liberando cosi' circa 114 miliardi di dollari. Sul fronte macroeconomico, l'attivita' manifatturiera Usa a dicembre e' scesa a 52,4 punti dai 52,6 di novembre e dai 52,5 della stima flash; ma rimane in espansione. Mentre il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e' diminuito piu' delle attese. Il petrolio a febbraio a New York cede lo 0,36% a 60,84 dollari al barile. Pesano le tensioni in Iraq, dove nei giorni scorsi le milizie filo-Iraniane hanno assediato l'ambasciata Usa. Sul fronte aziendale, i produttori di semiconduttori sembrano beneficiare maggiormente delle schiarite provenienti dal fronte commerciale. AMD sale del 4,55% a 47,94 dollari mentre Taiwan Semiconductor guadagna il 3,09% a 59,89 dollari e Micron aggiunge il 2,03% a 54,87 dollari. KLA ed Intel invece mettono a segno rispettivamente un +1,73% a 181,26 dollari e un +1,86% a 60,97 dollari. Tesla continua il rally di fine anno e avanza dell'1,88% a 426,19 dollari. Il Djia guadagna 193,09 punti, lo 0,67%, a quota 28.730,79. L'S&P 500 sale di 11,10 punti, lo 0,34%, a quota 3.241,88. Il Nasdaq avanza di 62,80 punti, lo 0,70%, a quota 9.035,40.

A24-Zap

