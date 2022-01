Wall Street: avvio in netto calo (Dj -1,24%) tra crisi Ucraina e Fed (RCO)

Il Nasdaq arretra di quasi il 2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 gen - Apertura in deciso calo a Wall Street, in scia al pesante sell-off della scorsa settimana. I trader sono spaventati dall'inflazione ai massimi da 40 anni e dalla prospettiva di una stretta della Federal Reserve. Giorni fa, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha cercato di rassicurare sul fatto che la Banca centrale potra' frenare l'aumento dei prezzi senza danneggiare l'economia. Domani e mercoledi', intanto, e' in programma la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, da cui gli analisti attendono indicazioni sul probabile rialzo dei tassi a marzo. Nella lista delle preoccupazioni, bisogna aggiungere il prezzo del petrolio, arrivato la scorsa settimana ai massimi dal 2014, e i timori per un possibile conflitto in Ucraina, con il presidente Joe Biden che sarebbe pronto, secondo il New York Times, a inviare diverse migliaia di soldati, oltre a navi da guerra e aerei, nei Paesi dell'Europa orientale e nei Paesi baltici. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones perde 425,36 punti (-1,24%), lo S&P 500 scende di 68,32 punti (-1,55%) e ora e' in calo di oltre il 10% dal suo record intraday, il Nasdaq e' in calo di 248,78 punti (-1,81%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,95% a 83,48 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 24-01-22 15:37:27 (0414)NEWS 5 NNNN