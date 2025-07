Wall Street: avvio in lieve rialzo (S&P +0,13%) dopo accordo Usa-Ue, faro sulla Fed (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 28 lug - Avvio in lieve rialzo a Wall Street, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l'Unione europea per dazi al 15%. Wall Street si prepara a una settimana particolarmente intensa, che portera' i risultati di diverse importanti aziende tecnologiche, una riunione chiave della Federal Reserve, la scadenza dei dazi fissata al primo agosto da Trump e importanti dati sull'inflazione. Il mercato si sta preparando per la settimana piu' intensa della stagione degli utili: oltre 150 aziende dell'indice S&P 500 pubblicheranno i loro risultati trimestrali, tra cui Meta Platforms e Microsoft, mercoledi', seguiti da Amazon e Apple giovedi'.

Questa settimana, la Fed terra' anche la sua riunione di due giorni sulla politica monetaria, che si concludera' mercoledi'. Sebbene si preveda che la Banca centrale manterra' il suo tasso di interesse di riferimento a breve termine all'attuale intervallo del 4,25%-4,5%, gli investitori cercheranno indizi su un'eventuale riduzione dei tassi in vista della riunione di settembre. Il primo sguardo alla crescita economica del secondo trimestre si avra' mercoledi', quando il dipartimento del Commercio pubblichera' le sue stime sulla crescita del prodotto interno lordo. Gli economisti intervistati dal Dow Jones prevedono una crescita a un ritmo annualizzato del 2,3% nel periodo aprile-giugno, dopo un calo dello 0,5% nel primo trimestre. I dazi e il loro effetto rimarranno al centro dell'attenzione giovedi', quando gli operatori finanziari riceveranno i dati sull'inflazione Pce, l'indicatore preferito dalla Fed: secondo le stime, il rapporto dovrebbe mostrare un dato 'core', che esclude alimentari ed energia, stabile al 2,7%, e un'inflazione 'headline' in aumento al 2,5%; si prevede che entrambi gli indicatori mensili mostreranno un aumento dello 0,3%. Gli investitori riceveranno anche una serie di dati relativi all'occupazione, questa settimana, tra cui il rapporto sulle offerte di lavoro (Jolts), martedi', il rapporto Adp sulle buste paga private, mercoledi', le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, giovedi', e, venerdi', l'importante rapporto sull'occupazione di luglio. Il rapporto dovrebbe mostrare che l'economia ha creato 102.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 147.000 di giugno. Si prevede che il tasso di disoccupazione registrera' un leggero aumento dal 4,1% al 4,2%. Gli indici arrivano da una settimana positiva, alimentata da solidi utili e accordi commerciali tra gli Stati Uniti e alcuni partner, tra cui Giappone e Indonesia.

In questo momento, il Dow Jones guadagna 1,80 punti (+0,00%), lo S&P 500 sale di 11,17 punti (+0,17%), il Nasdaq e' in rialzo di 87,65 punti (+0,42%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,58% a 66,84 dollari al barile.

AAA-Pca

