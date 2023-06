Wall Street: apre poco mossa, S&P 500 sui massimi degli ultimi 9 mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 giu - Il titolo di Coinbase e' in rialzo dell'1% dopo il calo del 12% di ieri, provocato dalla causa presentata dalla Sec, l'autorita' statunitense di controllo dei mercati finanziari, contro la piattaforma di criptovalute. Lunedi', la Sec ha presentato 13 capi d'accusa contro Binance, la maggior piattaforma di criptovalute al mondo, e contro il suo amministratore delegato, Changpeng Zhao. Il bitcoin, in calo dall'inizio della settimana, cede oggi lo 0,54% a 26.808 dollari. In rialzo dello 0,6% il titolo di Apple, che lunedi' ha aggiornato la propria quotazione record a 184,95 dollari, salvo poi chiudere in calo dello 0,75% dopo la presentazione del visore per la realta' mista; ieri, Apple ha perso lo 0,21%. Il titolo di Tesla e' in rialzo del 3%, dopo che la casa automobilistica ha reso noto che le nuove Model 3 e Model Y rientrano nella lista delle vetture con cui e' possibile ottenere un credito d'imposta di 7.500 dollari nell'ambito dell'Inflation Reduction Act. Meglio di Tesla, sullo S&P 500, solo il titolo di Netflix, che guadagna il 4,6% dopo che JPMorgan ha alzato il suo price target, citando i suoi sforzi per limitare la condivisione delle password sulla sua piattaforma, dato che questa politica dovrebbe permetterle di aumentare i ricavi.

