Wall Street: apre poco mossa (Dj -0,14%) dopo peggior calo da giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ago - Apertura poco mossa a Wall Street, dopo che gli indici hanno registrato ieri la peggiore seduta dal 16 giugno. Gli investitori temono un rallentamento dell'economia globale e sono preoccupati per l'atteggiamento aggressivo delle Banche centrali, che prevedono altri decisi rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione. C'e' attesa per il simposio di Jackson Hole: venerdi', il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rafforzera' probabilmente il messaggio 'hawkish' della Banca centrale statunitense per combattere l'inflazione. I mercati hanno gia' anticipato un atteggiamento aggressivo della Fed, con il rendimento del titolo del Tesoro a dieci anni tornato sopra il 3%, dopo essere sceso fino al 2,5% all'inizio di agosto.

Conseguentemente, si e' rafforzato il dollaro, tornato sopra la parita' con l'euro (0,9919 dollari) e ai massimi degli ultimi due decenni. In Cina, invece, la Banca centrale ha abbassato due dei suoi tassi di interesse di riferimento, a sostegno dell'economia indebolita dalla crisi immobiliare e dalla rigida politica contro il Covid-19, una settimana dopo aver tagliato diversi tassi chiave. Oggi, l'agenda macroeconomica prevede il Pmi manifatturiero (lettura flash) e il Pmi servizi (lettura flash) di agosto, l'indice manifatturiero della Fed di Richmond per agosto e la vendita di case nuove per il mese di luglio. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones perde 47,63 punti (-0,14%), lo S&P 500 scende di 1,83 punti (-0,04%), il Nasdaq Composite e' in rialzo di 9,86 punti (+0,08%). Il petrolio Wti al Nymex sale del 2,4% a 92,53 dollari al barile.

