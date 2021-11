Wall Street: apre poco mossa (Dj +0,06%) dopo i record, occhi sulla Fed (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 nov - Apertura poco mossa a Wall Street, dopo la seconda chiusura record consecutiva registrata ieri, con il Dow Jones che ha superato per la prima volta la soglia dei 36.000 punti e tutti e tre i maggiori indici che hanno anche aggiornato i rispettivi primati intraday. I tre indici erano reduci dalla chiusura record di venerdi' e da un mese molto positivo, grazie alla stagione delle trimestrali, che va avanti: al momento, il 55,8% delle societa' sullo S&P 500 ha comunicato i dati finanziari e l'82% di queste ha battuto le stime. La settimana vivra' il suo momento clou nella giornata di domani, quando la Fed, al termine della sua riunione che inizia oggi, dovrebbe annunciare l'inizio del tapering, ovvero della riduzione del programma di acquisto di bond da 120 miliardi al mese avviato per sostenere l'economia durante la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus; il tapering dovrebbe poi concludersi intorno alla meta' del 2022. Giorni fa, il presidente della Fed, Jerome Powell, nel suo ultimo intervento pubblico prima della riunione, ha dichiarato che "e' tempo di iniziare il tapering, ma non credo sia il momento di alzare i tassi d'interesse". Gli investitori, pero', scommettono gia' su 2-3 rialzi dei tassi nel 2022, mentre la maggior parte dei banchieri della Fed, al momento, non ne prevede nemmeno uno. Sul fronte azionario, Pfizer guadagna il 3,5% dopo profitti superiori alle attese nel terzo trimestre; la societa' farmaceutica ha poi alzato l'outlook sui ricavi e l'utile per azione nel 2021. Il titolo della societa' chimica DuPont de Nemours guadagna oltre il 4% dopo l'annuncio dell'acquisto di Rogers Corp, che produce materiali, per 5,2 miliardi di dollari; DuPont ha poi registrato un aumento del 33% degli utili adjusted trimestrali. Il titolo della societa' di abbigliamento sportivo Under Armour guadagna oltre il 15% dopo aver registrato profitti e ricavi sopra le attese e aver alzato l'outlook per il 2021: l'eps adjusted e' stato di 31 centesimi per azione, contro i 15 centesimi attesi dagli esperti, i ricavi sono stati di 1,55 miliardi, contro attese per 1,48 miliardi di dollari. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones sale di 21,12 punti (+0,06%), lo S&P 500 guadagna 1,57 punti (+0,03%), il Nasdaq cede 24,14 punti (-0,15%). Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,88% a 83,31 dollari al barile.

