Wall Street: apre piatta dopo tre cali di fila, da domani simposio di Jackson Hole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 ago - Apertura piatta a Wall Street, dopo tre sedute consecutive in calo.

Gli investitori temono un rallentamento dell'economia globale e sono preoccupati per l'atteggiamento aggressivo delle Banche centrali, che prevedono altri decisi rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione. C'e' attesa per il simposio di Jackson Hole, che iniziera' domani: venerdi', il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rafforzera' probabilmente il messaggio 'hawkish' della Banca centrale statunitense per combattere l'inflazione. I mercati hanno gia' anticipato un atteggiamento aggressivo della Fed, con il rendimento del titolo del Tesoro a dieci anni tornato sopra il 3%, dopo essere sceso fino al 2,5% all'inizio di agosto.

Conseguentemente, si e' rafforzato il dollaro, tornato sopra la parita' con l'euro (ora al 0,9928 dollari) e ai massimi degli ultimi due decenni. Sull'azionario, in evidenza il titolo di Peloton, azienda di attrezzature sportive di alta gamma, che guadagna oltre il 13% dopo aver annunciato che, negli Stati Uniti, vendera' alcuni dei suoi prodotti su Amazon; dall'inizio dell'anno, il titolo perde circa il 70%, con la capitalizzazione scesa a circa 3,7 miliardi dai circa 50 miliardi raggiunti all'inizio del 2021. La trimestrale di Peloton e' attesa domani, prima dell'apertura dei mercati: gli analisti prevedono una perdita per azione di 72 centesimi su ricavi di 718,19 milioni, secondo Refinitiv. Tra gli undici settori sullo S&P 500, solo quello immobiliare e' in rialzo (+0,25%). Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones scende di 30,94 punti (-0,09%), lo S&P 500 e' in ribasso di 2,24 punti (-0,05%), il Nasdaq Composite cede 0,15 punti (-0,00%). Il petrolio Wti al Nymex scende dello 0,28% a 93,48 dollari al barile; ieri, ha guadagnato il 3,74%, dopo che l'Arabia Saudita ha comunicato che i Paesi dell'Opec+ potrebbero tagliare la produzione.

