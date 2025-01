Wall Street: apre in rialzo (S&P +0,8%), in settimana focus su dati lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York, 6 gen- Sull'azionario, bene i titoli delle societa' di semiconduttori, dopo che la trimestrale del gigante taiwanese Foxconn ha mostrato ricavi record, segno della continua domanda per i chip per l'intelligenza artificiale. Taiwan Semiconductor e Micron Technology guadagnano rispettivamente il 4% e il 9%, Nvidia e Advanced Micro Devices sono in rialzo di oltre il 3%, Broadcom guadagna il 3%. Bene i titoli delle casa automobilistiche, dopo che il Washington Post ha scritto che l'amministrazione Trump sta pensando di imporre dazi su alcuni settori critici per l'economia statunitense e non su tutte le importazioni: Lucid Group e Ford Motor guadagnano rispettivamente il 5% e il 2,8%, Tesla e' in rialzo di quasi il 2%. Poco fa, pero', Trump ha smentito l'articolo del quotidiano. Disney ha annunciato la fusione tra il suo Hulu+ Live con Fubo Tv, con Disney che controllera' il 70% della nuova societa': in apertura, il titolo di Disney guadagna lo 0,4%, quello di FuboTV il 127%.

