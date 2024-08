Wall Street: apre in rialzo (S&P +0,3%) con fiducia su taglio tassi, domani parla Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 ago - Apertura in rialzo a Wall Street all'indomani dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve da cui e' emerso che sara' "molto probabilmente" appropriato un taglio dei tassi d'interesse a settembre. Al momento, secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'e' il 100% di possibilita' di un taglio di almeno 25 punti base il prossimo 18 settembre, con il 28,5% di possibilita' riservato a un taglio di 50 punti base. Ieri, e' stato rivisto decisamente in ribasso il numero dei posti di lavoro creati nei dodici mesi terminati a marzo: l'economia statunitense ha infatti creato 818.000 posti di lavoro in meno di quanto precedentemente riportato, secondo il rapporto pubblicato dal Bureau of Labor Statistics del dipartimento del Lavoro. L'occupazione e' dunque cresciuta di quasi il 30% in meno rispetto ai 2,9 milioni di unita' inizialmente riportati tra l'aprile del 2023 e il marzo 2024.

Questa revisione in ribasso rafforza ulteriormente l'opinione che la Fed procedera' presto con i tagli ai tassi d'interesse. In questo senso, c'e' attesa per domani, quando il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, interverra' al simposio di Jackson Hole (in Italia saranno le 16), che inizia oggi. Oggi, pubblicato il dato sulle nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, aumentate di 4.000 unita' a 232.000, con le attese a 230.000.

In avvio, il Dow Jones sale di 60,41 punti (+0,15%), lo S&P 500 guadagna 20,13 punti (+0,36%), il Nasdaq aggiunge 89,99 punti (+0,50%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,58% a 72,35 dollari al barile.

