Wall Street: apre in rialzo, S&P (+0,23%) tocca nuovo record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 gen - Sull'azionario, Apple e' in rialzo dello 0,35% dopo aver guadagnato ieri il 3,2%, grazie soprattutto alla decisione di BofA di alzare il suo rating a 'buy', ipotizzando un rialzo di quasi il 25% del titolo. In rialzo dello 0,2% il titolo di Microsoft, con cui continua il testa a testa per il titolo di societa' a maggior capitalizzazione al mondo, ora appannaggio della societa' di Redmond. Il titolo di Taiwan Semiconductor Manufacturing, il maggior produttore di chip al mondo, cede lo 0,35% dopo aver aggiunto ieri quasi il 10%, grazie a una trimestrale superiore alle attese, spingendo tutto il settore dei semiconduttori. Ad approfittarne e' stato anche il titolo di Amd, che ha chiuso in rialzo dell'1,6%, dopo aver guadagnato oltre il 9% nelle due precedenti sedute, registrando il suo nuovo primato, grazie all'ottimismo sulla crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale, che ha garantito un aumento del price target da parte di Barclays, KeyBanc Capital Markets e Susquehanna Financial Group; oggi, guadagna il 2,1%. Spirit Airlines ha alzato le sue previsioni finanziarie per il quarto trimestre del 2023 e il suo titolo, per questo, e' in rialzo del 23%, dopo il recente crollo (-62% in questa settimana) provocato dalla decisione di un giudice federale di bloccare la cessione della compagnia aerea ultra low-cost a JetBlue Airways, su ricorso dell'amministrazione Biden, che ne aveva sottolineato i rischi per la concorrenza.

