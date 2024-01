Wall Street: apre in rialzo, nuovo record per lo S&P 500 (+0,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 gen - Apertura in rialzo a Wall Street, in scia ai guadagni della scorsa settimana, quando i titoli tech e della comunicazione - nonostante la pressione esercitata dai rendimenti dei titoli del Tesoro, saliti ai massimi delle ultime 5 settimane (il decennale sopra il 4,15%) - hanno condotto lo S&P 500 a nuovi record intraday e in chiusura. L'attenzione resta sulle prossime mosse della Federal Reserve: ora, i trader non sono piu' convinti di un primo taglio dei tassi d'interesse gia' a marzo, dato al 48% secondo il Cme FedWatch Tool, contro il 76,9% di una settimana fa. La settimana propone alcuni dati di interesse, come la lettura preliminare del Pil del quarto trimestre (giovedi') e i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre, che comprendono anche il dato Pce sull'inflazione (venerdi'), che daranno ulteriori indicazioni alla Fed in vista delle decisioni sui tassi. In programma poi i dati Pmi preliminari negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Le Banche centrali di Giappone, Europa e Canada annunceranno le decisioni di politica monetaria. La Fed entra nel periodo di silenzio stampa prima della seduta mensile. In settimana, altro giro di trimestrali: si segnalano United Airlines (oggi, dopo la chiusura), Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Lockheed Martin (domani, prima dell'apertura), Netflix (domani, dopo la chiusura), IBM e Tesla (mercoledi', dopo la chiusura), Comcast, American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines (giovedi', prima dell'apertura) e Intel (giovedi', dopo la chiusura). Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones guadagna 90,47 punti (+0,24%), lo S&P 500 sale di 16,49 punti (+0,34%) e fa registrare un nuovo record intraday, il Nasdaq e' in rialzo di 86,14 punti (+0,56%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,82% a 74,01 dollari al barile.

