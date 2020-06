Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,9%) dopo aperture Trump su Cina (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 giu - Gli indici su Wall Street hanno aperto in rialzo, prolungando i guadagni messi a segno nella seduta precedente. Ad aiutare i listini sono state le parole del presidente statunitense Donald Trump che su Twitter ha detto che l'accordo commerciale con la Cina rimane in 'pienamente' vigore, smentendo il consigliere al commercio della Casa Bianca, Peter Navarro. Ieri, Navarro aveva dichiarato a Fox che il presidente aveva deciso di terminare l'accordo con Pechino a causa della gestione dell'epidemia da coronavirus. Aiuta a relegare in secondo piano l'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e regioni del Mondo, l'annuncio di Sanofi che ha detto di voler rendere disponibile il vaccino anti Covid-19 (che sta sviluppando congiuntamente con GlaxoSmithKline) entro la prima meta' del 2021. Mentre le letture positive sull'attivita' manifatturiera e nel settore dei servizi in Europa fanno ben sperare per i dati Pmi Usa, attesi alle 9.45 (le 15.45 in Italia). Il generale clima di ottimismo aiuta anche il petrolio che ieri ha terminato sopra i 40 dollari al barile per la prima volta da marzo. Il contratto Wti a luglio sale dello 0,49% a 40,93 dollari al barile. Il Dj guadagna 222,98 punti, lo 0,86%, a quota 26.247,94. L'S&P 500 avanza di 24,72 punti, lo 0,79%, a quota 3.142,58. Mentre il Nasdaq allunga di 75,76 punti, lo 0,75%, a quota 10.131,72.

A24-Zap

(RADIOCOR) 23-06-20 15:34:56 (0410)NEWS 5 NNNN