Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,79%), ignora Pil e guarda a Fed e trimestrali (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 mag - Apertura in rialzo a Wall Street all'indomani di una seduta positiva grazie ai verbali della Fed relativi alla sua ultima riunione: in quell'occasione, la Banca centrale ha alzato i tassi d'interesse di 50 punti base, un aumento ritenuto "appropriato" anche per le prossime due riunioni, a giugno e luglio, proprio secondo quanto stimato dagli operatori di mercato. Inoltre, e' emerso che la Fed e' pronta ad altri rialzi simili anche nelle successive riunioni, passando da una politica "neutra" a una "restrittiva", se la lotta contro l'inflazione lo rendera' necessario. I componenti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, non sono preoccupati per l'economia statunitense, che rimane solida, e prevedono che il Pil tornera' a crescere nel secondo trimestre, dopo il calo registrato nel primo. A proposito di quest'ultimo dato, oggi e' stata pubblicata la seconda lettura, che ha mostrato un peggioramento da -1,4% a -1,5%, contro attese per un -1,3%. Le spese dei consumatori, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono comunque aumentate del 3,1%, dopo il 2,7% in prima lettura.

Il mercato del lavoro si conferma solido, con il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione diminuito di 8.000 a 210.000, contro attese erano per un dato a 215.000. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione e' aumentato di 31.000 unita' a 1,346 milioni di unita', rimanendo molto vicino al dato della settimana precedente, il migliore dal 1969. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones sale di 255,28 punti (+0,79%), lo S&P 500 guadagna 22,69 punti (+0,57%), il Nasdaq e' in rialzo di 12,55 punti (+0,11%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,63% a 112,13 dollari al barile. Bene le trimestrali nel settore retail attese nel premercato: grazie a risultati migliori del previsto, i titoli di Macy's, Dollar General e Dollar Tree salgono rispettivamente del 15,5%, del 15,1% e del 17,5%, con quest'ultimi due che sono al momento i migliori titoli sullo S&P 500. Il titolo di Nvidia perde il 2,7% ed e' tra i peggiori sullo S&P 500, dopo una guidance per l'attuale trimestre piu' debole del previsto; inoltre, viste le difficolta' macroeconomiche, la societa' rallentera' il processo di assunzione di nuovi dipendenti. Nel primo trimestre, registrato un utile per azione di 1,36 dollari su ricavi di 8,29 miliardi, dati superiori alle attese. Il titolo di Nvidia perde circa il 42% dall'inizio dell'anno e il 50% dal record di novembre. Restando nel settore tech, in forte calo anche il titolo di Snowflake, che cede quasi il 14% dopo la trimestrale e la guidance per l'attuale trimestre. La societa' di software ha comunicato di aspettarsi un -2% di margine operativo adjusted, contro attese per un +0,3%; dal record di novembre, il titolo di Snowflake perde oltre il 65%.

