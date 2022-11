Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,6%), focus resta su Fed e inflazione (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 nov - Apertura in rialzo a Wall Street nella settimana del Ringraziamento, gia' segnata da un basso volume di scambi. A dare un piccola scossa ai listini e' il petrolio, che prosegue il forte recupero di ieri. Tuttavia continuano a pesare, sul clima generale, i commenti dei massimi dirigenti della Federal Reserve, che la scorsa settimana hanno ribadito che si andra' avanti con decisi rialzi dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione, anche a costo di far finire l'economia statunitense in recessione. Ieri, la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha ribadito alla Cnbc che "abbiamo ancora molto lavoro da fare, perche' dobbiamo vedere l'inflazione su un percorso sostenibile verso il 2%".

Preoccupa, poi, l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina, che ha convinto le autorita' a rafforzare le restrizioni. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones guadagna 220,62 punti (+0,65%), lo S&P 500 sale di 19,67 punti (+0,50%), il Nasdaq Composite e' in rialzo di 23,41 punti (+0,21%). Al Nymex, il petrolio Wti e' in recupero - dopo essere sceso ieri fino a 75,08 dollari al barile, in calo di oltre il 6% e ai minimi da gennaio - dopo che l'Arabia Saudita ha negato che i Paesi produttori dell'Opec e i loro alleati discuteranno di un aumento della produzione durante la prossima riunione del 4 dicembre, come invece scritto dal Wall Street Journal. In questo momento, il barile guadagna l'1,83% a 81,19 dollari.

