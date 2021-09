Wall Street: apre in lieve calo (Dj -0,1%), PayPal +0,7% dopo acquisto Paidy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 set - Apertura in lieve calo a Wall Street, dopo la seduta contrastata di ieri. Gli investitori si stanno riposizionando dopo la stima in ribasso sull'economia statunitense di Goldman Sachs, a causa della variante Delta del coronavirus.

Per settembre e' attesa volatilita', dopo un lungo periodo di rialzi, in coincidenza di un mese storicamente difficile per i mercati. Morgan Stanley, per esempio, ha abbassato il rating delle azioni statunitensi, dato che prevede un "settembre-ottobre accidentato", con forti rischi per la crescita e l'agenda politica. Oggi, l'agenda macroeconomica prevede il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro, dopo il deludente rapporto sull'occupazione di agosto, che venerdi' ha mostrato un guadagno di 235.000 posti di lavoro, contro attese per 720.000. Alle 20 italiane, poi, la Federal Reserve pubblichera' il Beige Book, il rapporto elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera. Nell'azionario, da seguire il titolo di PayPal, in rialzo dello 0,7% dopo aver annunciato l'acquisto di Paidy, operatore nipponico specializzato nel credito al consumo online, per 2,7 miliardi di dollari. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones perde 86,91 punti (-0,25%), lo S&P 500 cede 8,30 punti (-0,18%), il Nasdaq e' in calo di 23,22 punti (-0,15%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,68% a 69,50 dollari al barile, dopo aver perso ieri l'1,4% a causa del ribasso di un dollaro del prezzo imposto da Saudi Aramco ai suoi clienti asiatici, visti i timori per una domanda meno robusta del previsto a causa della diffusione della variante Delta.

