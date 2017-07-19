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            Wall Street: apre in lieve calo (-0,3%) con aumento inflazione, stasera la Fed (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 mar - Apertura in lieve calo a Wall Street, in attesa della decisione e delle previsioni di politica monetaria della Federal Reserve. Nel frattempo, preoccupano gli ultimi dati sull'inflazione: a febbraio, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono cresciuti dello 0,7%, con le stime allo 0,3%, rispetto al mese precedente e del 3,4% su base annuale, contro attese al 3%. Sopra le attese anche i dati 'core' - quelli depurati dalle componenti piu' volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari, energetici e dei servizi commerciali - in rialzo rispettivamente dello 0,5% e del 3,9%. Ieri, la seduta si e' chiusa in lieve rialzo, nonostante il nuovo aumento del prezzo del petrolio, che oggi, al momento, e' in rialzo dell'1,80% a 97,94 dollari al barile. In avvio, il Dow Jones cede 240,19 punti (-0,51%), lo S&P 500 perde 26,38 punti (-0,39%), il Nasdaq e' in ribasso di 80,60 punti (-0,36%).

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 18-03-26 14:36:40 (0388) 5 NNNN

              


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