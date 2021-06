Wall Street: apre in leggero rialzo, S&P vicino a record (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - Apertura in leggero rialzo a Wall Street, con lo S&P 500 a pochi punti dal suo record. Ieri, seduta poco mossa, con gli investitori che attendono nuovi dati sull'inflazione (domani), dopo aver assimilato il rapporto sull'occupazione di venerdi' scorso, che ha mostrato un calo della disoccupazione dal 6,1% al 5,8%, ma ha deluso le attese sul numero di posti di lavoro creati. Gli economisti, per il dato di maggio dei prezzi al consumo (Cpi), si aspettano un rialzo del 4,7% rispetto a un anno prima, secondo il Dow Jones; ad aprile, il Cpi e' aumentato del 4,2%, il passo piu' rapido dal 2008. Gli investitori continuano a monitorare la questione inflazione-tassi d'interesse: sull'argomento e' tornata la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, che ha dichiarato, in un'intervista a Bloomberg, che il piano di spesa da 4.000 miliardi di dollari dell'amministrazione Biden sara' positivo per il Paese, anche se dovesse portare a un aumento dei tassi d'interesse, che rappresenterebbe un "plus". Le attenzioni degli investitori saranno poi sul prossimo incontro del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto il 15-16 giugno. In molti credono che la Fed possa cominciare a preparare i mercati per un futuro tapering. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones cede 14,3 punti (-0,04%), lo S&P 500 sale di 6,61 punti (+0,16%), il Nasdaq e' in rialzo di 64,94 punti (+0,47%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,41% a 70,34 dollari al barile, dopo aver chiuso ieri sopra i 70 dollari per la prima volta dall'ottobre 2018.

