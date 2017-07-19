Wall Street: apre in calo, Big Tech pesa sul Nasdaq (-0,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Apertura in calo per Wall Street dove continuano a pesare i colossi tecnologici e i timori degli investitori per le elevate valutazioni dei titoli. Tutti i cosiddetti titoli Magnifici Sette - ad accezione di Apple - sono in ribasso, con Nvidia e Tesla in calo di oltre il 2%. Ciononostante, i listini dovrebbero chiudere il 2025 con cospicui guadagni. L'S&P ha messo a segno quasi un +18%, il Dow Jones ha guadagnato il 14,5% mentre il Nasdaq e' salito di oltre il 22%. Questa dovrebbe essere una settimana relativamente tranquilla per gli investitori. Sul fronte macro, oggi e' atteso il dato sui compromessi per la vendite di case. Ma il clou sara' probabilmente mercoledi' con la pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve tenutasi all'inizio di questo mese. Il documento potrebbe fornire nuovi spunti agli investitori alla ricerca di indizi sulla prossima mossa della Fed a gennaio. E' quasi certo che la banca centrale lascera' invariati i tassi il mese prossimo, mentre e' piu' incerto cio' che fara' a marzo. Nel frattempo, il petrolio Wti a New York guadagna il 2,29% a 58,04 dollari al barile alla luce delle dichiarazioni del governo cinese, che pare intenzionato a intervenire a sostegno dell'economia della Repubblica popolare il prossimo anno, e sui timori di interruzioni delle forniture a causa delle tensioni geopolitiche. Mentre l'oro cede l'1,62% a 4.479,00 dollari l'oncia e l'argento - dopo aver superato la soglia psicologica degli 80 dollari l'oncia per la prima volta - ora e' in calo del 3,00% a 74,88 dollari. A pochi minuti dall'inizio della seduta, il Dow Jones perde 43,77 punti (-0,09%), l'S&P 500 arretra di 14,93 punti (-0,22%) mentre il Nasdaq cede 70,21 punti (-0,30%).

