Wall Street: apre contrastata (Dj -0,4%), S&P e Nasdaq verso nuovi record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 giu - Passando all'azionario, da seguire la corsa dei tre titoli a maggior capitalizzazione al mondo: Nvidia, che venerdi' ha guadagnato l'1,8% e viaggia su quotazioni record, e' ormai molto vicina a Apple e Microsoft; in avvio Nvidia e' in rialzo dello 0,8%, cosi' come Apple; piatto il titolo di Microsoft. Il titolo di Toll Brothers, societa' di costruzioni, guadagna lo 0,4% dopo che Goldman Sachs ha alzato il suo rating, grazie al buon andamento delle vendite di case. Un rialzo del rating, da parte di Ubs, spinge anche il titolo di Best Buy, catena di negozi di elettronica, che guadagna il 2%. Il titolo di Autodesk e' in rialzo del 2,3% dopo che il fondo attivista Starboard Value ha preso una quota azionaria nella societa' di 500 milioni di dollari. Il titolo di Broadcom guadagna il 3%, in scia a venerdi'; solo a giugno, il titolo e' cresciuto finora del 31%, grazie a una trimestrale superiore alle attese.

