Wall Street: apertura calma dopo i record di ieri, stasera la Fed -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York,7 nov- Sull'azionario, il titolo di Moderna guadagna oltre il 5% ed e' tra i migliori sullo S&P 500, dopo che la societa', a sorpresa, ha registrato un profitt nel terzo trimestre, grazie al taglio dei costi e alle vendite dei vaccini contro il Covid, maggiori del previsto; la societa' biotech ha registrato un utile netto di 13 milioni, o 3 centesimi per azione, contro la perdita netta di 3,63 miliardi, o 9,53 dollari per azione, dello stesso trimestre di un anno fa. Il titolo di Qualcomm e' in rialzo del 3,8%, dopo un utile trimestrale per azione di 2,69 dollari, contro i 2,56 dollari del consensus, su 10,24 miliardi di dollari di ricavi, contro i 9,90 miliardi delle attese; anche l'outlook sui ricavi dell'attuale trimestre ha battuto le previsioni. Il titolo di Stellantis guadagna quasi il 2%, dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato che licenziera' 1.100 lavoratori dello stabilimento di Toledo, in Ohio, per 'recuperare' competitivita'. Sell-off del titolo di Trump Media, che cede il 13,7% dopo il +6% di ieri. In lieve calo il titolo di Tesla (-0,3%): dopo il +14,75% di ieri, la capitalizzazione della societa' di Elon Musk, grande sostenitore di Donald Trump, e' ormai vicina al miliardo di dollari. Apple guadagna l'1,4% ed e' il migliore sul Dow Jones, Nvidia sale dello 0,9% e si mantiene in testa alla classifica delle societa' a maggior capitalizzazione al mondo, davanti alla societa' di Cupertino.

