Wall Street: Akamai Technologies +8% dopo accordo con Anthropic da 11,6 mld

L'intesa non modifichera' previsioni di fatturato 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - Corrono le azioni di Akamai Technologies a Wall Street dopo che la societa' di cloud computing ha annunciato un accordo da 11,6 miliardi di dollari con il gruppo di intelligenza artificiale Anthropic per far fronte alla crescente domanda. La quotazione della societa' avanza dell'8,37% a 119,65 dollari, dopo aver toccato un massimo di giornata a 128,46 dollari, e traina al rialzo il settore tecnologico oltreoceano (tonico anche in Europa, con l'Euro Stoxx 600 technology in rialzo dell'1,4%).

Nel dettaglio, Anthropic sfruttera' l'infrastruttura distribuita e il software di Akamai Cloud per supportare la crescita del carico di lavoro della CPU su larga scala.

L'operazione prevede la possibilita' di un'ulteriore espansione della collaborazione fino a 9 miliardi di dollari, il che rappresenta un impegno potenziale totale di circa 20 miliardi di dollari.

L'accordo si aggiunge agli oltre 2,8 miliardi di dollari di impegni pluriennali per i servizi di infrastruttura cloud (CIS) che Akamai ha gia' annunciato quest'anno per la propria clientela. Questi accordi, si spiega in una nota, 'sottolineano la crescente domanda di soluzioni Akamai per consentire ai clienti di creare, implementare e gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala'.

Nell'ambito del rafforzamento della partnership, Akamai ha emesso un warrant a favore di Anthropic per l'acquisto di azioni privilegiate convertibili di Serie B senza diritto di voto, rappresentanti 7,7 milioni di azioni ordinarie di Akamai su base convertita, ovvero fino a circa il 5% delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo di esercizio di 111,33 dollari per azione. Si prevede che una parte del warrant, pari a circa il 2% delle azioni ordinarie in circolazione di Akamai, maturera' in concomitanza con l'impegno di 11,6 miliardi di dollari annunciato oggi.

La societa' stima che le spese in conto capitale totali relative all'impegno odierno di 11,6 miliardi di dollari si aggirino intorno ai 5,5 miliardi di dollari. Secondo quanto comunicato, Akamai fa sapere di non prevedere alcun impatto sulle previsioni di fatturato per il 2026 e un aumento di circa 1,7 miliardi di dollari nelle spese in conto capitale nel 2026 per garantire e pre-acquistare componenti critici della catena di fornitura, tra cui le memorie.

'Anthropic sta portando avanti la rivoluzione dell'IA e siamo entusiasti che abbiano scelto le capacita' di Akamai per la creazione e la gestione di infrastrutture di IA su larga scala' commenta Tom Leighton, co-fondatore e ceo di Akamai. 'La nostra crescente presenza globale, unita alla nostra pluriennale esperienza al servizio delle piu' grandi aziende al mondo - assicura - ci posiziona come fornitore di infrastrutture per applicazioni e carichi di lavoro di IA sicuri e responsabili'.

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(RADIOCOR) 25-09-26 16:38:19 (0446) 5 NNNN