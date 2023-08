Wall Street: accelera (S&P +0,93%), sale attesa per conti Nvidia (+1,9%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ago - Accelerano gli indici a Wall Street, con il tech (+1,5%) e la comunicazione (+2,1%) che trascinano gli altri settori, in attesa della trimestrale di Nvidia, il cui titolo guadagna l'1,9% dopo il record intraday registrato ieri, sulla spinta dell'entusiasmo e delle prospettive sull'intelligenza artificiale. In evidenza, pero', anche le difficolta' del settore retail, con il titolo di Foot Locker (-33%) che affonda dopo la trimestrale, come successo ieri a Dick's Sporting Goods e Macy's. In questo momento, il Dow Jones guadagna 147,69 punti (+0,43%), lo S&P 500 sale di 40,75 punti (+0,93%), il Nasdaq e' in rialzo di 204,84 punti (+1,52%). Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,85% a 78,96 dollari al barile, a causa del timore di una stretta monetaria piu' lunga negli Stati Uniti e di difficolta' per l'economia cinese che avrebbero ripercussioni sulla domanda di petrolio.

