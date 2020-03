Wall Street: accelera dopo apertura contrastata, Dj +2,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 mar - Dopo aver aperto contrastata, Wall Street ha accelerato, allungando dopo i forti rialzi messi a segno nella seduta precedente. I mercati continuano a festeggiare il raggiungimento di un accordo tra Casa Bianca e Senato sul pacchetto di aiuti da 2.000 miliardi di dollari da destinare a imprese e famiglie. Ieri, il Djia ha guadagnato oltre l'11% e ha fatto registrare la sua migliore seduta, in termini percentuali, dal 1933. Mentre per l'S&P 500 (+9,4%) si e' trattata della migliore performance giornaliera dall'ottobre del 2008. L'accordo, che prevede un fondo per le imprese da 500 miliardi di dollari, garanzie sui prestiti alle piccole imprese per 367 miliardi di dollari e 25 miliardi di dollari alle linee aeree, oltre a versamenti diretti ai cittadini fino a 1.200 dollari, e' stato annunciato dal leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, che ha assicurato che la Camera Alta votera' sul piano di aiuti nel corso della giornata. Il piano deve poi essere approvato anche dalla Camera dei Rappresentanti, controllata dai democratici. Limitano pero' i rialzi i timori per un'escalation della pandemia da coronavirus e le divisioni tra i Paesi europei su come affrontare la crisi. Nel mondo, i casi di contagio da Covid-19 sono oltre 400mila, mentre negli Stati Uniti hanno oltrepassato quota 55mila. Dopo i rialzi record messi a segno ieri, a New York l'oro a giugno cede l'1,08% a 1.645,40 dollari l'oncia. In caduta anche il petrolio. Il Wti a maggio lascia sul terreno il 2,29% a 23,46 dollari al barile. Mentre i rendimenti dei titoli di Stato Usa - che si muovono inversamente ai prezzi - continuano a salire. Quelli del decennale salgono allo 0,827% dallo 0,818% di ieri. Il Djia sale di 514,47 punti, il 2,49%, a quota 21.219,75; l'S&P 500 avanza di 27,69 punti, l'1,13%, a quota 2.475,02; mentre il Nasdaq aggiunge 92,29 punti, l'1,24%, a quota 7.507,08.

