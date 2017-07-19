Wall Street: -0,7% Tesla, pesa 2025 sotto attese e perdita primato nell'elettrico

Ma per analisti societa' guarda a veicoli autonomi e AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 gen - La chiusura del 2025 in frenata e la perdita dello scettro di maggior produttore globale nel mercato del full electric a favore della cinese Byd pesano su Tesla a Wall Street. Dopo un inizio di seduta volatile, il titolo della societa' di Elon Musk prende la via dei ribassi e cede lo 0,7% a 446 dollari per azione. Nel dettaglio, il gruppo ha chiuso l'anno con 1,64 milioni di vetture consegnate, l'8,4% in meno rispetto al 2024 e sotto le attese degli analisti. In calo anche i numeri del quarto trimestre, con consegne di 418.227 veicoli (-16%) e la produzione totale di 434.358 veicoli, con aspettative per 426.000 unita'. La casa automobilistica sconta in particolare la concorrenza cinese e, nonostante Tesla non pubblichi i dati sulle consegne per area geografica, i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili hanno mostrato che le immatricolazioni in Europa sono diminuite del 39% nei primi 11 mesi del 2025, mentre il rivale cinese Byd ha visto le immatricolazioni aumentare del 240%. La societa' cinese nell'intero anno ha consegnato 4,6 milioni di unita' nel 2025, registrando un aumento del 7,7%, numeri che le consentono di superare Tesla, diventando cosi' nel 2025 il piu' grande produttore mondiale di veicoli elettrici.

Ma non e' stata solo la concorrenza cinese a influire sui risultati della societa' americana. Non va dimenticata la disastrosa performance del primo semestre, legata alla necessita' di ristrutturare gli impianti produttivi per sviluppare un primo tentativo di rinnovamento della gamma con modelli piu' accessibili dal punto di vista del prezzo. A questo si aggiunge anche l'impegno del ceo, Elon Musk, a fianco dell'amministrazione Trump, un ruolo che ha attirato nei confronti dell'amministratore delegato e dell'intera casa automobilistica critiche e negativita'. Non e' stato sufficiente il ritiro di Musk dalla politica, mossa che ha contribuito a rendere il titolo nuovamente interessante ma non a far mantenere alla societa' il primato globale nelle auto elettriche.Tuttavia, guardando al 2026, Tesla sta lavorando per orientare la propria attivita' verso la robotica e i veicoli autonomi, per cui in breve tempo i veicoli elettrici potrebbero non rappresentare piu' la maggior parte delle entrate, come avviene oggi.

In una nota, gli analisti di Wedbush affermano di aspettarsi che la capitalizzazione di mercato di Tesla balzi fino a 3.000 miliardi di dollari entro la fine del 2026, dato che la produzione di Cybercap (veicolo autonomo) dovrebbe aumentare questa primavera grazie anche all'allentamento delle norme federali. "Secondo le nostre stime, l'opportunita' dell'AI e dell'autonomia vale da sola almeno 1.000 miliardi di dollari per Tesla", scrivono. "Riteniamo che Tesla deterra' il 70% del mercato globale dell'autonomia nel prossimo decennio, poiche' nessun'altra azienda al mondo e' in grado di eguagliare le dimensioni e la portata di Tesla e la sua crescente impronta di intelligenza artificiale".

Mar-

(RADIOCOR) 02-01-26 17:06:06 (0351) 5 NNNN