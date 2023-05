Tesoro: per il primo BTp Valore premio fedelta' dello 0,5% del capitale investito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - Il primo BTp Valore che sara' emesso dal Tesoro dal 5 al 9 giugno prevede un premio extra finale di fedelta' pari allo 0,5% del capitale investito. Lo comunica il ministero dell'Economia in una nota aggiungendo che il premio e' riservato a chi acquista il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Il primo BTp Valore avra' una scadenza di 4 anni con cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti di questa prima emissione sara' comunicata al pubblico il giorno giovedi' 1 giugno, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 9 giugno, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti. Il titolo, ricorda il Mef, sara' collocato alla pari, senza vincoli ne' commissioni, e prevede un importo minimo acquistabile pari a 1.000 euro.

