(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Il prossimo 11 marzo il Tesoro offrira' in asta BoT annuali per 6,5 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Economia. Il 13 marzo sono in scadenza BoT annuali per 6,525 miliardi di euro.

