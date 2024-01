Tesoro: l'11 gennaio in asta nuovo BTp benchmark a 3 anni, importo tra 3,75 e 4 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 gen - Il prossimo 11 gennaio il Tesoro offrira' in asta il nuovo BTp benchmark a 3 anni scadenza 15/02/2027 per un importo compreso tra 3,75 e 4 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Economia aggiungendo che "l'asta dei BTp a 7 anni e dei BTp con scadenza superiore ai 10 anni prevista per lo stesso giorno non avra' luogo in ragione della emissione sindacata annunciata oggi".Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 15 gennaio.

