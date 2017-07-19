Tesoro: il 29 ottobre riaperti BoT a 6 e 12 mesi per 4 miliardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Il prossimo 29 ottobre il Tesoro offrira' in asta BoT annuali scadenza 12/12/2025 (vita residua un mese) per un importo pari a 2 miliardi di euro e BoT semestrali scadenza 3/03/2026 (vita residua 5 mesi) per un importo pari a 2 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Economia precisando che non ci sono in scadenza BoT per la fine del mese di ottobre. Il regolamento dell'emissione cade sul prossimo 31 ottobre.
