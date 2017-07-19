Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Tesoro: il 29 ottobre riaperti BoT a 6 e 12 mesi per 4 miliardi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Il prossimo 29 ottobre il Tesoro offrira' in asta BoT annuali scadenza 12/12/2025 (vita residua un mese) per un importo pari a 2 miliardi di euro e BoT semestrali scadenza 3/03/2026 (vita residua 5 mesi) per un importo pari a 2 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Economia precisando che non ci sono in scadenza BoT per la fine del mese di ottobre. Il regolamento dell'emissione cade sul prossimo 31 ottobre.

            Cel

            (RADIOCOR) 24-10-25 18:30:36 (0665) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.