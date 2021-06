Tesoro: domani emissione Tap per specialisti di BTp 10 e 30 anni fino a 1,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - Il ministero dell'Economia ha annunciato per domani 16 giugno un'emissione Tap riservata agli specialisti in titoli di Stato. I titoli in emissione, informa una nota, saranno: BTp a 10 anni (scadenza 1/8/2029), 14ma tranche, con cedola annuale del 3,00 per cento; BTp trentennali (scadenza 1/11/2029), 42ma tranche, con cedola annuale 5,25 per cento. Pari a 1,5 miliardi complessivi l'importo massimo offerto. Il regolamento e' fissato per il 18 giugno.

com-sal

