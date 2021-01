Tesoro: chiuso collocamento nuovo BTp a 15 anni a 10 mld, rendimento allo 0,992%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Il nuovo BTp benchmark a 15 anni scadenza 01/03/2037 e' stato emesso per un importo pari a 10 miliardi di euro. Lo annuncia il ministero dell'Economia in un comunicato aggiungendo che il titolo e' stato collocato al prezzo di 99,409 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dello 0,992%. Il titolo ha godimento 12 gennaio 2021 e tasso annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione e' fissato per il prossimo 12 gennaio.

Il collocamento e' stato effettuato mediante sindacato, ovvero con il supporto di un gruppo di banche composto da da cinque lead manager, Barclays, Hsbc, Morgan Stanley, Societe Generale e UniCredit dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager.

