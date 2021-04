Tesoro: assegnati a specialisti CcTeu e BTp 5 anni per 69,7 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - Nel collocamento riservato agli operatori specialisti il Tesoro ha collocato complessivamente CcTeu e BTp per 69,7 milioni di euro. Nel dettaglio, comunica Bankitalia, il ministero dell'Economia ha emesso la sesta tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/04/2026 per 46 milioni di euro a fronte di una offerta pari a 550 milioni. Collocata anche la ottava tranche del CCTeu scadenza 15/04/2026 per 23,75 milioni a fronte di una offerta pari a 187,5 milioni di euro. Nessuna richiesta, infine, per la quinta tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/08/2031 offerto per 500 milioni e per la 11ma tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/04/2031 offerto per 400 milioni di euro. Il regolamento cade sul prossimo 3 maggio.

Com-Cel

