T-Bond: rendimento titolo a 2 anni sopra il 2,9% con inflazione ai massimi dal 1981

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 giu - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in deciso calo e il rendimento del titolo a due anni e' schizzato sopra il 2,9%, dopo che il dato Cpi ha mostrato un'inflazione piu' alta del previsto e al massimo dal 1981. A maggio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati dell'1% rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,7%, dopo il +0,3% di aprile. Lo ha comunicato il dipartimento del Lavoro. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,6%, come ad aprile, contro attese per un +0,5%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +8,6%, piu' dell'8,3% delle attese e del mese precedente; si e' trattato del dato piu' alto dal dicembre 1981. Il dato "core" e' cresciuto del 6%, dopo il +6,2% del mese precedente, ma le attese erano per un +5,9%. I prezzi del settore alimentare e quelli dell'energetico hanno registrato rispettivamente, su base mensile, un aumento dell'1,2% e del 3,9%. Nell'ultimo anno, i prezzi energetici sono aumentati del 34,6%, quelli dei generi alimentari del 10,1%, i dati piu' alti, rispettivamente, dal settembre 2005 e dal marzo 1981. Dopo il dato Cpi, il mercato ha alzato le possibilita' di un deciso aumento dei tassi d'interesse per contrastarla. Secondo i future sui Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria), ci sara' un rialzo di 50 punti base dopo ciascuna delle prossime tre riunioni a giugno, luglio e settembre. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' ora al 3,046%, in rialzo dal 3,042% di ieri; quattro settimane fa, ha toccato il 3,185%, ai massimi dal novembre 2018; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo all'1,304%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 2,918%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,126%.

Titolo a 30 anni, rendimento in aumento al 3,134%.

AAA-Pca

