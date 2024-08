T-Bond: prezzi tornano a scendere dopo che decennale tocca i massimi da giugno 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 06 ago - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi che tornano a scendere decisamente dopo che quello del titolo a 10 anni ha toccato ieri i massimi dal giugno del 2023. Gli investitori sembrano aver metabolizzato il fatto che - dopo una serie di dati macroeconomici deludenti pubblicati la scorsa settimana - la Fed dovra' probabilmente agire in modo piu' deciso a settembre per sostenere l'economia, anche se sembra scongiurato un intervento d'emergenza da parte della banca centrale. Mercoledi' scorso la Fed aveva mantenuto invariati i tassi ma il presidente Powell aveva aperto a un taglio a settembre. Ieri, i presidenti regionali della Fed Mary Daly di San Francisco e Austan Goolsbee di Chicago gli hanno fatto eco senza pero' specificare ne' la tempistica ne' l'entita' degli eventuali tagli. Sul fronte macroeconomico, il deficit commerciale a giugno e' diminuito ma meno delle attese. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,870% dal 3,782% di venerdi'. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in aumento al 5,219%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in crescita al 3,989%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,719%.

Titolo a 30 anni, rendimento in aumento al 4,151%.

AAA-Zap

(RADIOCOR) 06-08-24 18:23:34 (0619) 5 NNNN