T-Bond: prezzi stabili dopo i dati, rendimento decennale al 4,165%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono stabili, dopo gli ultimi dati economici pubblicati. L'indice dei prezzi alla produzione e' aumentato dello 0,2% a novembre, contro lo 0,3% delle stime. Le vendite al dettaglio di novembre, nel frattempo, sono aumentate dello 0,6%, superando le previsioni del Dow Jones dello 0,4%. Entrambi i report erano stati rinviati a causa dello shutdown governativo statunitense di 43 giorni, il piu' lungo nella storia del Paese. Ieri, i dati hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo - un indicatore chiave dell'inflazione, che potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve - e' aumentato del 2,7% nei 12 mesi fino a dicembre; il dato e' rimasto invariato rispetto al mese precedente e in linea con le aspettative. Anche un'indagine penale in corso sul presidente della Fed, Jerome Powell, rimane al centro dell'attenzione. Il caso ha sollevato preoccupazioni circa l'indipendenza della Fed dall'influenza politica sulla sua politica monetaria, di cui il presidente Donald Trump e' stato un acceso critico. "La questione e' se la Fed sara' in grado di continuare a fissare i tassi di interesse in base a dati e condizioni economiche, o se invece la politica monetaria sara' guidata da pressioni politiche o intimidazioni", ha dichiarato Powell. Ieri, i banchieri centrali di tutto il mondo, tra cui i vertici della Banca Centrale Europea e della Banca d'Inghilterra, si sono uniti pubblicamente per difendere Powell, affermando che l'indipendenza delle Banche centrali "e' un pilastro della stabilita' dei prezzi, finanziaria ed economica nell'interesse dei cittadini che serviamo". In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,165%, dal 4,171% di ieri.

Il rendimento del titolo a tre mesi e' poco mosso al 3,642%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento stabile al 3,524%.

Titolo a 5 anni, rendimento stabile al 3,74%.

Titolo a 30 anni, rendimento stabile al 4,825%.

AAA-Pca

