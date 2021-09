T-Bond: prezzi si mantengono in rialzo dopo rapporto Jolts, attesa per Beige Book

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 set - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono oggi in rialzo, dopo due giornate di cali. Era atteso il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro (alle 16 in Italia), dopo il deludente rapporto sull'occupazione di agosto, che venerdi' ha mostrato un guadagno di 235.000 posti di lavoro, contro attese per 720.000. Il numero di offerte di lavoro e' aumentato per il settimo mese consecutivo a 10,934 milioni, dato record, contro attese per un dato a 10,049 milioni, segno che le aziende faticano a trovare lavoratori con le competenze richieste, visto che le persone in cerca di occupazione, a luglio, erano 8,7 milioni. Alle 20 italiane, poi, la Federal Reserve pubblichera' il Beige Book, il rapporto elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera. Gli analisti si domandano ora se l'inizio del tapering, ovvero della riduzione degli acquisti di bond a sostegno dell'economia, sara' ritardato; i 'falchi' della Fed, prima del rapporto sull'occupazione, erano favorevoli a un annuncio gia' a settembre, mentre il presidente Jerome Powell era apparso piu' favorevole a un annuncio a novembre. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in calo all'1,348% dall'1,371% di ieri. Alla fine di marzo, aveva raggiunto quasi l'1,78%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile allo 0,046%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo allo 0,218%.

Titoli a 5 anni, rendimento in ribasso allo 0,813%.

Titoli a 30 anni, rendimento in calo all'1,963%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 08-09-21 19:05:50 (0525) 5 NNNN