T-Bond: prezzi si mantengono in rialzo, attenzione rivolta a Omicron e dati macro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 dic - I prezzi dei titoli del Tesoro sono in rialzo, con gli investitori sempre attenti ai dati sul coronavirus e alle risposte dei governi, a partire da quello statunitense, all'avanzata di Omicron. L'ultima variante del coronavirus e' ormai dominante negli Stati Uniti, rappresentando il 73% dei nuovi casi, secondi i dati dei Centers for Disease Control and Prevention relativi alla settimana terminata il 18 dicembre. Solo una settimana prima, Delta rappresentava l'87% e Omicron il 12,6% dei casi (dato rivisto dall'iniziale 2,9%). Il presidente Joe Biden ha annunciato l'invio ai cittadini di 500 milioni di test per il Covid gratuiti; nel suo discorso alla nazione, ieri, ha poi detto che saranno creati dei nuovi centri per i test a New York prima di Natale e che mille medici militari saranno inviati negli ospedali per dare un aiuto. Biden, ribadendo la necessita' che tutti si sottopongano anche al richiamo del vaccino, ha assicurato che non si tornera' alla situazione del marzo 2020 e al lockdown. Sul fronte macroeconomico, il Pil Usa del terzo trimestre e' stato rivisto da +2,1% a +2,3%, ma l'indice della Fed di Chicago ha segnalato un rallentamento della crescita dell'attivita' economica negli Stati Uniti a novembre, con il dato calato da 0,75 a 0,37. A dicembre, la fiducia degli statunitensi sull'economia e' cresciuta rispetto al mese precedente e alle previsioni degli analisti, con l'indice redatto mensilmente dal Conference Board, gruppo di ricerca privato, salito dai 111,9 punti di novembre (rivisto dall'iniziale 109,5) a 115,8 punti, miglior dato da luglio. Dato in aumento, ma sotto le attese, per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti, a novembre: l'indicatore, stilato dall'associazione di settore National Association of Realtors (Nar), e' salito dell'1,6% rispetto al mese precedente a un tasso annualizzato di 6,46 milioni di unita', contro stime per un dato a 6,5 milioni di unita'.

Rispetto a un anno prima, le vendite sono diminuite del 2%.

Il prezzo mediano di una casa esistente e' salito rispetto a un anno prima del 13,9% a 353.900 dollari. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale scende all'1,462% dall'1,487% di ieri; quattro settimane fa, era salito fino all'1,68%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile allo 0,071%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve calo allo 0,671%.

Titoli a 5 anni, rendimento in calo all'1,229%.

Titoli a 30 anni, rendimento in ribasso all'1,86%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 22-12-21 19:09:42 (0621) 5 NNNN