T-Bond: prezzi restano in rialzo dopo calo vendite al dettaglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 giu - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense restano in rialzo, dopo che le vendite al dettaglio si sono ridotte piu' di quanto previsto dagli economisti di Wall Street (-0,9% a maggio, stime a -0,6%), alimentando il timore di un rallentamento dell'economia o addirittura di una recessione. Attenzioni poi rivolte al conflitto tra Israele e Iran e alla riunione della Federal Reserve, in programma oggi e domani. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,401% dal 4,454% di ieri.

Il rendimento del titolo a tre mesi e' poco mosso al 4,332%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 3,954%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,998%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 4,9%.

