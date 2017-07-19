T-Bond: prezzi restano in rialzo con prospettive di accordo Usa-Iran su Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 ago - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono ancora in rialzo, dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, sulle prospettive di un accordo per l'apertura dello Stretto di Hormuz. Questa settimana, gli investitori avranno anche a disposizione una serie di dati sul mercato del lavoro da analizzare, che culmineranno venerdi' con la pubblicazione, molto attesa, del rapporto sull'occupazione.

Secondo le stime di FactSet, si prevede che l'economia statunitense abbia aggiunto 87.500 posti di lavoro, rispetto ai 57.000 del mese precedente. Il tasso di disoccupazione e' destinato ad aumentare leggermente, passando dal 4,2% al 4,3%. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,627%, dal 4,684% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in ribasso al 3,823%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,196%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 4,331%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 5,19%.

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(RADIOCOR) 04-08-26 19:08:00 (0632) 5 NNNN