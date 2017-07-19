T-Bond: prezzi restano in calo, rendimento decennale al 4,201%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 16 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi restano in calo, con le attenzioni sull'outlook economico e sulle tensioni geopolitiche mondiali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a ripetere di voler prendere possesso della Groenlandia, un territorio danese autonomo, affermando che e' fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e ha minacciato di imporre dazi sui Paesi contrari al suo piano. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono allentate, dopo che Trump ha segnalato di voler rimandare gli attacchi militari. Un'indagine penale sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha creato preoccupazioni sull'indipendenza della Fed e sulla sua possibile influenza politica; oggi, Trump ha di fatto escluso la nomina di Kevin Hassett a capo della Fed: avanza, quindi, la candidatura di Kevin Warsh. Sul fronte dei dati economici, dopo i recenti dati positivi sull'occupazione, gli investitori guardano alla settimana a venire, quando l'indice delle spese per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, sara' pubblicato e offrira' nuove prospettive sull'economia. Lunedi', il mercato obbligazionario rimarra' chiuso in occasione del Martin Luther King Day. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,201%, dal 4,160% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' stabile al 3,648%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,59%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,805%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,81%.

