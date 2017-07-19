T-Bond: prezzi restano in calo, rendimento decennale al 4,083%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 feb - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi restano in calo. Gli investitori attendono i verbali del Fomc, che saranno pubblicati alle 14 (le 20 in Italia): cercheranno spunti sulla futura politica monetaria della Federal Reserve. Si aspettano inoltre ulteriori dati economici, a partire dall'indice della spesa per consumi personali di dicembre - che sara' pubblicato venerdi' - l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. Secondo lo strumento FedWatch del Cme Group, gli operatori stimano attualmente una probabilita' del 90% che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati in un intervallo compreso tra 3,50% e 3,75% alla prossima riunione del 18 marzo. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,083% dal 4,054% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 3,689%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,462%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,652%.

Titolo a 30 anni, rendimento in lieve rialzo al 4,701%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 18-02-26 19:30:44 (0695) 5 NNNN