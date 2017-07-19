T-Bond: prezzi restano in calo, fiducia su fine shutdown

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 nov - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi restano in calo, grazie ai passi avanti verso la fine del piu' lungo shutdown governativo statunitense nella storia del Paese. Il Senato ha votato con 60 voti favorevoli e 40 contrari su una fase procedurale per far avanzare un disegno di legge per finanziare le attivita' governative. Sebbene il Senato non abbia ancora programmato un voto finale sul pacchetto e anche la Camera debba ancora approvarlo, i mercati globali considerano questa novita' una svolta verso la fine dello stallo a Washington. La fine dello shutdown darebbe agli investitori accesso ai dati economici e maggiore chiarezza sulle prospettive di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. "La propensione al rischio e' migliorata grazie alle speranze di una risoluzione dello shutdown negli Stati Uniti", ha affermato Jordan Rochester, responsabile della strategia macro per l'area Emea di Mizuho Bank Ltd, parlando con Bloomberg, aggiungendo che questo sta spingendo al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro. I titoli del Tesoro erano gia' sotto pressione alla fine della scorsa settimana, quando il vicepresidente della Fed, Philip Jefferson, aveva invocato cautela per la Banca centrale, poiche' i tassi sarebbero vicini a un livello neutrale, dopo il taglio di ottobre. Gli operatori continuano a scommettere su una probabilita' di quasi il 60% che la Fed effettui un altro taglio di 25 punti base, a dicembre. La fine dello shutdown potrebbe ripristinare i finanziamenti alle agenzie federali fino alla fine di gennaio e ad alcuni dipartimenti governativi fino alla fine dell'anno fiscale. Gli investitori sono in attesa di dati arretrati su inflazione e occupazione, che sono stati bloccati dallo shutdown. Una riapertura probabilmente inneschera' "un'ondata di ritardi nella pubblicazione dei dati", ha affermato Jim Reid, responsabile globale della ricerca macroeconomica di Deutsche Bank. Una riapertura dei servizi governativi consentirebbe ai mercati di "riconcentrarsi su quello che rimane un solido scenario rialzista, con un'economia di base che rimane solida, una crescita degli utili che si dimostra resiliente, un contesto monetario che continua ad allentarsi e un tono piu' calmo sul commercio", ha affermato Michael Brown, senior research strategist di Pepperstone. Il mercato obbligazionario affrontera' nuovi test di domanda questa settimana, con le aste di nuove obbligazioni a tre, dieci e trent'anni, per un totale di 125 miliardi di dollari, che inizieranno piu' tardi, nel corso della giornata. Domani, i mercati obbligazionari statunitensi saranno chiusi per il Veterans Day. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,108% dal 4,093% di venerdi'. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in rialzo al 3,877%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,582%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,701%.

Titolo a 30 anni, rendimento stabile al 4,703%.

